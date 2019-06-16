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  • 16.06.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:41

'te "" yeleği ve ele geçirildi

'in Elbeyli ilçesi sınır hattında terör örgütü /'ya ait olduğu değerlendirilen "" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT madde bulundu. Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

PKK'lı teröristler gizlemişti! Kilis'te ele geçirildi

'deki çatışmalı bölgelerden yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü /'lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve lar olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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