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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:35

Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz tamamlandı" açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () ikinci ve üçüncü oturumlarının da sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti. Aygün, "YKS kapsamında bugün düzenlenen ile Testi'ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk" dedi.

ÖSYM Başkanı'ndan kritik YKS açıklaması!

Aygün, yaptığı açıklamada, bugün Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde uygulanan 'nin ikinci oturumu () ile üçüncü oturumu Testi'ne () ilişkin değerlendirmede bulundu.

AYT'ye 2 milyon 24 bin 596 adayın başvurduğunu, 295 bin 601 kişinin bu sınavda görev aldığını aktaran Aygün, sınavın 6 bin 450 binada 107 bin 442 salonda gerçekleştirildiğini kaydetti.

YDT için de 137 bin 773 adayın başvuruda bulunduğunu hatırlatan Aygün, bu oturumun da 871 bina ve 10 bin 17 salonda düzenlendiğini, sınavda 25 bin 855 kişinin görev aldığını ifade etti.

Başkanı Aygün, AYT'nin saat 13.15'te, YDT'nin ise 17.45'te tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"YKS kapsamında bugün düzenlenen Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı 'ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019-YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."


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