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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:55

'den son dakika uyarısı! 1 hafta sürecek...

'den son dakika uyarısı geldi. Yurdun genelin kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. İşte haberin detayları...

Ülke geneli için kritik uyarı! 1 hafta sürecek...

Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, , ve ile bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, meydana gelebilecek ani , su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

TOKAT İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 17.20 ila 20.00 saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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