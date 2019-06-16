İstanbul'da minibüste uyuya kalan iki kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da Fesih Kaya, geçen cuma 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu Serhat Kaya ve Rezan Kaya'nın karne gününe katılmak için onların okuluna gitti. Karnelerinin alan çocuklar, büyük bir sevinçle minibüse bindi. Babaları aracını iş yeri önüne bıraktı.

Minibüsten inen Kaya, 2 çocuğunun da arkasından ineceğini düşünerek onları bırakıp işyerine çıktı. Fesih Kaya, 1.5-2 saat iş yerinde işlerini hallettiği sırada, çocukları aklına geldi. Minibüsün kapısını açan Kaya, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İncelemede camları kapalı ve kilitli araçta uyuyan çocukların oksijensiz kalarak can verdikleri ortaya çıktı.