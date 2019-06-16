İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda YSK İstanbul'daki seçimin yenilenmesine karar verdi. Peki, İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İSTANBUL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul seçimleri 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.