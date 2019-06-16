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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 22:22

ne zaman yapılacak? İşte İstanbul seçimlerinin tarihi...

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne bir hafta kala ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor. Vatandaşlar bu nedenle şimdi merakla " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul seçimlerinin tarihi...

İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak?

İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda YSK İstanbul'daki seçimin yenilenmesine karar verdi. Peki, İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İSTANBUL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul seçimleri 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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