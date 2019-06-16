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  • 16.06.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:59

'da olayının şüphelisi yakalandı

'da düzenlenen terör operasyonunda 4 yıl önce Tunceli-Pülümür kara yolunda bir olayının zanlılarından biri yakalandı.

Dört yıl sonra böyle yakalandı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Eylül 2015'te Tunceli-Pülümür kara yolunda bir olayının şüphelilerinden T.C'nin ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Terör örgütü adına kırsalda faaliyet yürüten teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından arama kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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