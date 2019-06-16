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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:28

'dan için anlamlı video

’nın adayı , dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı.  Binali Yıldırım hesabı üzerinden yayınladığı videoyu ise kendisi seslendirdi. İşte büyük beğeni toplayan o video...

'nın adayı , dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı. Binali Yıldırım hesabı üzerinden yayınladığı videoyu ise kendisi seslendirdi. Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. Binali Yıldırım, kendi sesiyle hayırlanan videoda tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Yıldırım, "Bütün siyasi unvanlarımı gururla taşıdım. Ancak çocukluğumdan beri gururla taşıdığım bir başka unvanım daha var; #topaldursununoğlu olmak... Hayat mücadelesinin kahramanı tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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