Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Babalar Günü dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyu ise kendisi seslendirdi. Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. Binali Yıldırım, kendi sesiyle hayırlanan videoda tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
Yıldırım, "Bütün siyasi unvanlarımı gururla taşıdım. Ancak çocukluğumdan beri gururla taşıdığım bir başka unvanım daha var; #topaldursununoğlu olmak... Hayat mücadelesinin kahramanı tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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