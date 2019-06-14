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HSK'dan seçimleri ile ilgili flaş karar! İnceleme başlatıldı

HSK, kanuna aykırı görevlendirmesi yapan ilçe başkanları hakkında inceleme başlattı.

Başkanlara inceleme
Yüksek (), 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kanuna aykırı görevlendirmeleri nedeniyle iptal etmişti. YSK, ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimler ile üyelerin, kanuna aykırı görevlendirme yaptıkları iddiasıyla HSK'ya suç duyurusu yaptı. YSK'nin başvurusunu görüşen HSK 1. Daire, 13 hâkim hakkında inceleme kararı aldı. Hakimler hakkındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi. Kusur tespit edilirse hakimler hakkında disiplin cezasına hükmedilecek. Ceza davası için yargılama izni de verilebilecek. Diğer üyeler hakkındaki soruşturmaları İstanbul savcılıkları yürütecek.




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