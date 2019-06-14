Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri nedeniyle iptal etmişti. YSK, ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimler ile üyelerin, kanuna aykırı görevlendirme yaptıkları iddiasıyla HSK'ya suç duyurusu yaptı. YSK'nin başvurusunu görüşen HSK 1. Daire, 13 hâkim hakkında inceleme kararı aldı. Hakimler hakkındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi. Kusur tespit edilirse hakimler hakkında disiplin cezasına hükmedilecek. Ceza davası için yargılama izni de verilebilecek. Diğer üyeler hakkındaki soruşturmaları İstanbul savcılıkları yürütecek.
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