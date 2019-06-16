Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi:
DÜZENSİZLİK HAKİM: Günümüz dünyasında maalesef düzen değil, düzensizlik hakimdir. Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. DEAŞ ve PKK, YPG'ye karşı sınır ötesi operasyonlarla çok ağır darbeler indirdik.
KUDÜS: Bölgemizin bir diğer kanayan yarası olan Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.
HAKLI GEREKÇESİ YOKTUR: Terörün ve şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer, daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Çin Lideri Şi Cinping ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti dikkat çekti.
Liderler, aile fotoğrafı çektirdi.
HASAN AY
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