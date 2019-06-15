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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 02:09

Başkan Erdoğan'dan Macron'un küstah çıkışına sert cevap: Fransa'nın böyle bir şey söylemeye hakkı yok!

Başkan , ''Türkiye'nin 'deki yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerekiyor'' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap verdi. Erdoğan, ''Fransızın burada ne işi var? O kendine göre durumdan vazife çıkarıyor. Senin Fransa olarak böyle bir şey söyleme hakkın, yetkin yok. Sayın Macron bu işlerde çok acemi. Hala alışamadı bu işe. Herhalde alışana kadar da çok vakit geçecek.'' dedi.

Başkan Erdoğan'dan Macron'un küstah çıkışına sert cevap

Başkan , Tacikistan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönerken, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan, ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerekiyor'' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi.

'FRANSA'NIN NE İŞİ VAR BURADA?'
'de söz söyleme hakkı olanlar konuşabilir. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de söz söyleme hakkı nereden çıktı? Doğu Akdenize kıyıdaş mı? O kendine göre gelin güvey oluyor. Böyle bir şey yok. Kıbrıs'ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan, İngiltere garantör ülke. Bu ülkeler bir şey söylerse anlarım. Fransa'nın ne işi var burada? Eğer diyeceksen 'benim de TOTAL şirketim anlaşmalar yapmış; bırak da TOTAL konuşsun o zaman. O da nereye kadar bu konuda konuşmasını sürdürebilir o da ayrı mesele. Senin Fransa olarak böyle bir şey söyleme hakkın, yetkin yok.

'MACRON BU İŞLERDE ÇOK ACEMİ, ALIŞAMADI HALA'
Uluslararası hukuka göre Kıbrıs'ın bütününde yaşayan halk, oradaki sulardan çıkan bütün imkan neyse onu ortaklaşa paylaşır. Olay bu. Orada benim soydaşımın hakkı var. Biz bu hakkın takipçisiyiz. Bu hakkı yedirmeyiz. Güneyin de aynı şekilde eşit oranda hakkı var. Ama kuzeydeki benim Türk soydaşlarımdan farklı değil. Aynı hakka sahip. Bunun ölçmesi biçmesini güneydeki yapacaksa, kuzeyin aldatılmasını görmezlikten gelebilir miyiz? Fransızın burada ne işi var? O kendine göre durumdan vazife çıkarıyor. Sayın Macron bu işlerde çok acemi. Hala alışamadı bu işe. Herhalde alışana kadar da çok vakit geçecek.

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