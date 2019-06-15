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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 22:02

'dan sınırına askeri sevkiyat

’nce ’nin sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi. eytin Dalı istikametine ilerleyen askeri personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

'nce () 'nin sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi.

Farklı birliklerden önce 'ın Kırıkhan ilçesine zırhlı personel taşıyıcılarla gelen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleriyle şehir merkezinden geçti. Zeytin Dalı istikametine ilerleyen askeri personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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