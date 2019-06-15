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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 23:12

'da iki aile arasındaki da flaş gelişme!

Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı nın ardından yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye giden bir kişi da hayatını kaybetti.


'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı nın ardından, yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye giden bir kişi da hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çeltik Mahallesi'ndeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan yakınlarını hastanede ziyaret etmeye giden Seydo Endez (53) idaresindeki 23 K 1759 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında Mehmet Alak'ın kullandığı 63 F 1824 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Endez, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin hastane çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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