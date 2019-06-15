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Çarşıbaşı Anadolu Lisesi'nden anısına hüzünlü karne


Tatil zili çaldı. 18 milyon öğrenci karne aldı. Çarşıbaşı Anadolu Lisesi de şehit 'e sembolik bir karne hazırladı. Şehidin notları ise herkesi duygulandırdı.





Mezarlığa koşan anne Ayşe Bülbül, "Karnen geldi, sen gelmedin yavrum" diye ağladı.



Öğretmenleri, 15 yaşında 'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü işte bu karneyle andı.

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