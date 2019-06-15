

Tatil zili çaldı. 18 milyon öğrenci karne aldı. Trabzon Çarşıbaşı Anadolu Lisesi de şehit Eren Bülbül'e sembolik bir karne hazırladı. Şehidin notları ise herkesi duygulandırdı.

Mezarlığa koşan anne Ayşe Bülbül, "Karnen geldi, sen gelmedin yavrum" diye ağladı.Öğretmenleri, 15 yaşında PKK 'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü işte bu karneyle andı.