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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 19:24

Jandarmanın yeni helikopteri 'nin görüntüleri yayımlandı

Jandarma envanterine yeni katılan helikopterinin görüntüleri yayımlandı. Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Jandarma envanterine yeni katılan helikopterinin görüntüleri yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, envantere yeni katılan "J-1921 GAZİ" kuyruk numaralı Atak helikopterinin görüntüleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." ifadesiyle paylaşıldı.

Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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