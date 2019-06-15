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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 12:03

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Tacikistan'da! Putin ve Ruhani ile görüştü

Tacikistan'da önemli temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Devlet Başkanı Putin, ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Başkan , Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, , İran ve Çin devlet başkanlarıyla görüştü.

PEŞ PEŞE İKİLİ GÖRÜŞMELER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Zirve'deki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, Zirve kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Putin, ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmede, her iki ülkenin de heyetleri hazır bulundu.

İşte görüşmelerden kareler:




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