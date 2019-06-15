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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 10:13

: Bakan açıkladı! İşte 'la istihdam edilenlerin sayısı...

haberine göre; Bakan , aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan açıkladı! İşte İŞKUR'la istihdam edilenlerin sayısı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 'un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30.1'lik artış kaydedildiğini ve 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

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