Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30.1'lik artış kaydedildiğini ve 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.