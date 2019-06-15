Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin devlet başkanlarıyla görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin devlet başkanlarıyla görüştü.
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