Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, masallar kenti olarak anıldı. Koruma altındaki peribacaları oyularak yapılan kaçak yapılar ise yüreğimizi sızlattı. Bu yapılar hakkında yıkım kararı alındı. Ancak skandal sonlanmadı. Ürgüp'te 72 odalı bir otel, müşterilerinin doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için kolları sıvadı! Otel, 2 yıl önce Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle kayalığın üzerine asansör yaptırdı. Skandala tepki yağdı. Otel sahibi Erol Özsoy geri adım attı. Özsoy, "Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunun değiştirilmesi için başvuruda bulunduk" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 15.06.2019
- Gazete
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