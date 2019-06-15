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  • 15.06.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 18:43

’de 22’si çocuk 40 yakalandı

’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz yakalandı. Botta bulunan 9’u kadın, 22’si çocuk toplam 40 uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

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