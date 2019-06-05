Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.06.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:15

'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Foça'da Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden 27'sinin Kongo, 5'inin Suriye, 3'ünün ise Güney Afrika uyruklu olduğu tespit edildi.

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslan Burnu kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince müdahale ettiği botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Kongo, 5 Suriye ve 3 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri