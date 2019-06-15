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  • 15.06.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 18:14

Başkan , Tacikistan'dan yurda döndü

Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'dan yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den yurda döndü.

Erdoğan'ı taşıyan "TC TRK" uçağı, saat 17.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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