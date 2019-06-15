12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?' sorusu soruldu. Buna göre anket sonucunda tercihini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu lehine kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47.7, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için oy vereceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 48.3 oldu. ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı.