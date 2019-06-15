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anketi son dakika sonuçları açıklandı! İstanbul'da kim önde? mı, mu?

lerine artık 8 gün kaldı. Son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili son anket ORC Araştırma şirketi tarafından yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı , rakibi 'nun az farkla önünde yer aldı. 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan ankette 6580 katılımcıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?' sorusu yöneltildi. Peki 23 Haziran sonuçları ne oldu? İstanbul'da Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? Tüm detaylar haberimizde

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?' sorusu soruldu. Buna göre anket sonucunda tercihini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu lehine kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47.7, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için oy vereceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 48.3 oldu. ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı.

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