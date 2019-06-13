Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini duyurmuştu.
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