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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 18:36

Son dakika: Marmara'da ! İstanbul ve 'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde saat 18.11'de 3.3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem ve çevre illerden de hissedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü ise Çınarcık olarak tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi'nin doğusu olarak açıkladı. derinliğini ise 4.5 kilometre olarak kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.14 18:11:43 40.7540 29.1012 7.2 -.- 3.3 3.1 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.14 18:11:43)
2019.06.14 17:05:01 39.3237 25.4750 4.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.14 16:25:30 38.5265 30.3080 8.2 -.- 1.6 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.06.14 13:18:59 36.3810 27.1747 4.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.06.14 13:00:08 39.1655 27.5837 6.7 -.- 2.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.14 12:55:11 35.4575 27.1960 23.8 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2019.06.14 12:50:55 39.3148 29.3683 0.0 -.- 1.7 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.06.14 12:47:13 35.7108 31.8460 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.14 12:19:31 39.6167 30.7198 0.0 -.- 1.9 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel

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