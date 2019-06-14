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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 15:58

Başkan Erdoğan, öğrencilerin mesajına 'dan cevap verdi

Başkan , 'da "Sayın Cumhurbaşkanımız karnelerimizi aldık, size bir mesajımız var." yazarak videolu mesajı gönderen öğrencilerine yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" ifadelerini kullandı.

Alanya'daki 'nda öğrenim gören öğrenciler Başkan 'a üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanımız karnelerimizi aldık, size bir mesajımız var." notuyla videolu mesaj gönderdi. Öğrencilere Başkan Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.

Başkan Erdoğan mesajında, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi.

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