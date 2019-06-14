Alanya'daki Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanımız karnelerimizi aldık, size bir mesajımız var." notuyla videolu mesaj gönderdi. Öğrencilere Başkan Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.





Başkan Erdoğan mesajında, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi.



