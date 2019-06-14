Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yıldırım YKS sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.
Yıldırım, "Sevgili gençler! Hafta sonu gireceğiniz YKS'de her birinize başarılar diliyorum. Rabbim, zihninizi açsın, emeğinizi zâyi etmesin. (İstanbullu hemşehrilerim, sınav saatlerinde şehrimizi sessiz moda alıyoruz)" ifadelerine yer verdi.
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