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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 22:33

, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

'nın Başkan Adayı , sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Yıldırım, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

'nın Başkan Adayı , Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yıldırım sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Yıldırım, "Sevgili gençler! Hafta sonu gireceğiniz YKS'de her birinize başarılar diliyorum. Rabbim, zihninizi açsın, emeğinizi zâyi etmesin. (lu hemşehrilerim, sınav saatlerinde şehrimizi sessiz moda alıyoruz)" ifadelerine yer verdi.

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