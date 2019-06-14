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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 22:01

14 yaşındaki na edip hamile bırakan baba tutuklandı

'ın Çine ilçesinde, 14 yaşındaki na bulunup, hamile bırakan Salih K. (39), tutuklandı. C.K.'nın ise mahkeme kararıyla devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Öz kızını hamile bırakmıştı! Flaş gelişme

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çine ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki C.K.'nın karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, durumdan şüphelenerek hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde C.K.'nın 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Aile üyeleri ve C.K. ile konuşan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin genç kızın babası Salih K. olduğunu tespit etti.

Salih K., polisin düzenlediği operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Salih K., işlemlerinin ardından ' bulunmak' suçlamasıyla bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

C.K.'nın ise mahkeme kararıyla devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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