T3 VAKFI KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI



İşte o açıklama:

Vakfımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı yönünde iddia ve haberler tümüyle asılsızdır.

Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş bulunmamaktadır.