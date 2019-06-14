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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 16:04

Alman çirkin iftiraya çanak tuttu!

'li , asılsız bir iftira ile 'nin bütçesinden T3 Vakfı'na 41.1 milyon TL destek verildiğini iddia etmişti. CHP'li Ağbaba'nın bu çirkin iftirasına, Alman yayın organı de çanak tutmaktan geri kalmadı. Der Spiegel'in skandal tutumuna tepki Baykar Genel Müdürü 'dan geldi.

Alman Der Spiegel çirkin iftiraya çanak tuttu!
'li , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'nun büyük tepki çeken 'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu... CHP'nin bu çirkin iftirasına destek her zamanli gibi 'dan geldi.


ASILSIZ İDDİALARA ÇANAK TUTTULAR
CHP'nin bu skandal iftirasına destek, düşmanlarına liman olan Almanya'dan geldi. Alman yayın organı , asılsız iddialara çanak tutarak Türkiye'nin yerli ve milli silahlanma adımlarını sabote etme peşine düştü.



HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
Alman Der Spiegel'in çirkin iftiralarına tepki Baykar Genel Müdürü 'dan geldi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İftira kampanyasına Vecihi Hürkuş'u sabote eden zihniyet de dahil oldu. Şu yalanın Kafkas Cephesi'nde Vecihi Hürkuş'un uçağının benzin borusunu Alman dergi sayfalarıyla tıkayan Alman personelin zihniyetinden ne farkı var? Hakkımızı yargıda arayacağız." ifadelerini kullandı.

T3 VAKFI KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İşte o açıklama:

Vakfımıza tarafından para aktarıldığı yönünde iddia ve haberler tümüyle asılsızdır.

Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş bulunmamaktadır.

Kamu yönetimleri ile STK'ların toplum yararına proje bazlı işbirlikleri dünyanın her yerinde meşru ve faydalı faaliyetlerdir.

Fakat, bu işbirliklerinin kapsamının ötesinde olan, kendisine ait yerlerde İBB'nin yaptığı iddia edilen harcamaların vakfımızla ilişkilendirilmesi ve hatta
vakfımıza aktarıldığı iddiası iftiradır, hezeyandır.

Herkesin kolaylıkla gelip yerinde gözlemleyeceği işler yapıyor, binlerce öğrenciye eğitim, yüzlerce öğrenciye burs veriyoruz. İftira eden, karalama yapan şahıslar da, bu yollara başvurmak yerine gelip gönüllülerimizle, ekibimizle, öğrencilerimizle tanışabilir; geleceğin aydınlık Türkiye'sini kurmanın parıltısını onların gözlerinde görebilirler.

Vakıf çalışmalarımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerine hizmet vermeye, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolculuğunda Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek adına dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.

İftira ve karalamalarla vakfımız ile gönüllülerimizi yaralayan herkesle hukuk yoluyla mücadele edeceğiz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

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