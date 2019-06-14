ASILSIZ İDDİALARA ÇANAK TUTTULAR
CHP'nin bu skandal iftirasına destek, Türkiye düşmanlarına liman olan Almanya'dan geldi. Alman yayın organı Der Spiegel, asılsız iddialara çanak tutarak Türkiye'nin yerli ve milli silahlanma adımlarını sabote etme peşine düştü.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
Alman Der Spiegel'in çirkin iftiralarına tepki Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İftira kampanyasına Vecihi Hürkuş'u sabote eden zihniyet de dahil oldu. Şu yalanın Kafkas Cephesi'nde Vecihi Hürkuş'un uçağının benzin borusunu Alman dergi sayfalarıyla tıkayan Alman personelin zihniyetinden ne farkı var? Hakkımızı yargıda arayacağız." ifadelerini kullandı.
T3 VAKFI KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İşte o açıklama:
Vakfımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı yönünde iddia ve haberler tümüyle asılsızdır.
Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş bulunmamaktadır.
Kamu yönetimleri ile STK'ların toplum yararına proje bazlı işbirlikleri dünyanın her yerinde meşru ve faydalı faaliyetlerdir.
Fakat, bu işbirliklerinin kapsamının ötesinde olan, kendisine ait yerlerde İBB'nin yaptığı iddia edilen harcamaların vakfımızla ilişkilendirilmesi ve hatta
vakfımıza aktarıldığı iddiası iftiradır, hezeyandır.
Herkesin kolaylıkla gelip yerinde gözlemleyeceği işler yapıyor, binlerce öğrenciye eğitim, yüzlerce öğrenciye burs veriyoruz. İftira eden, karalama yapan şahıslar da, bu yollara başvurmak yerine gelip gönüllülerimizle, ekibimizle, öğrencilerimizle tanışabilir; geleceğin aydınlık Türkiye'sini kurmanın parıltısını onların gözlerinde görebilirler.
Vakıf çalışmalarımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerine hizmet vermeye, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolculuğunda Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek adına dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.
İftira ve karalamalarla vakfımız ile gönüllülerimizi yaralayan herkesle hukuk yoluyla mücadele edeceğiz.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
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