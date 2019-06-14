Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu. Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Son dakika... BİLSEM 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı.
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