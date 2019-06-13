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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 10:38

: 'da hastanede patlama: 1 ölü, 3 yaralı

'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.

'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti." dedi.

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