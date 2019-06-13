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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 21:41

'de otomobil a çarptı

'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil a çarptı. İçerisindekiler hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Olay yerine ekipleri sevk edildi.

Ters yöne giren otomobil tramvaya çarptı

'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil a çarptı. İçerisindekiler hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü, Keresteciler tramvay durağı yanında, ters yönden tramvay yoluna geçmeye çalıştı. Bu sırada, Bağcılar istikametine giden tramvay ile otomobil çarptı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı da, tramvay ve otomobilde hasar oluştu.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün ters yönden tramvay yoluna girmesi ve çarpışma anları görülüyor.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar yaşanıyor. Olay yerine ekipleri sevk edildi.

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