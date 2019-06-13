Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Güngören Merkez Mahallesi Aydınlar Sokağı'ndaki 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı.

Yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı bina, temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak çökme tehlikesi geçirdi. Tahliye edilen bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi, Bağcı Sokağı'nda bulunan bir bina kısa bir süre önce inceleme altına alındı. İncelemenin ardından, güçlendirilmesi gerektiği şeklinde rapor verilen binanın temelini güçlendirmek için dün başlayan çalışmalar bu sabah da devam etti. Çalışmalar sırasında binanın kolonlarından ses geldiğini duyan işçiler, çalışma alanını terk ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

BELEDİYE EKİPLERİ TAHLİYE ETTİ

Binaya gelerek inceleme yapan Güngören Belediyesi'ne bağlı ekipler, 5 katlı binada yaşayan kişileri tahliye etti.Binanın girişi ve çevresi emniyet şeridi ile kapatıldı.

Öte yandan, mahalle sakinleri, yaptığı açıklamada, binanın çok eski olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiği yönünde heyet raporu bulunduğunu, çalışmaların başlamasının ardından ise çatlakların ortaya çıktığını ifade etti.

BİNA SAKİNLERİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.



Vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.



Çevresinde güvenlik önlemi alınan binayla yanındaki bina arasında aralık oluştu