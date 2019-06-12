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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 17:45

Şemsiyeyle saklanmaya çalışan 'lı teröristler 'ya yakalandı!

'lardan saklanmak için şemsiye kullanan teröristler, Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin takip edildiği anlarda kameralar da kayıttaydı. İşte o görüntüler...

Terör örgütü 'ya karşı mücadeleye aralıksız sürüyor.

Mehmetçik, yaz kış teröristlere yönelik operasyonlar düzenleyerek örgütün üzerine adeta demir yumruğunu indirdi.

ŞEMSİYE AÇAN PKK'LILAR​
Terörle mücadelede Mehmetçik'in gökyüzündeki gözü olan 'lardan saklanmak isteyen PKK'lı teröristler, şemsiyeleri kullanmaya başladı.

Operasyonlar sırasında çekilen görüntüler, bu şemsiyelerin de çözüm olmadığını ortaya koydu.

Türk askeri, PKK'lı alçakları her an takip etti ve sonunda hepsini etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin takip edildiği anlarda kameralar da kayıttaydı.

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