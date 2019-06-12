Merakla beklenen Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerde uygulanan para cezaları da iptal edildi. Torba yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da silindi. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu. Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.