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  • 12.06.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 09:41

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 900 gram kubar esrar, 1775 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 900 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 124 fişek ile 1775 uyuşturucu hap ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan Mahzun Ş. (26), Bülent C. (34) tutuklanırken, Ramazan E. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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