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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 19:12

Son dakika... 'den kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre 'nun güney ve doğusu, Orta 'in iç kesimleri, Çankırı, ve çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, , , ve 'nun kuzeyi, Edirne, , , ve çevreleri ile 'nin ve Tekirdağ'ın batı, Balıkesir'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, ve çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların, yıldırım, dolu, rüzgar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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