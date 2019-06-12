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  • 12.06.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 21:10

'den aranan eski yüzbaşıya nüfus müdürlüğünde gözaltı

üyeliği suçundan aranan eski yüzbaşı , nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltına alındı. Şüpheli Öztürk, dosyasının bulunduğu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

FETÖ'den aranırken nüfus müdürlüğünde yakalandı

15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz 2018'de yayımlanan 701 sayılı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen ve / üyesi olmak suçundan aranan eski yüzbaşı , bazı işlerini yaptırmak için Nüfus Müdürlüğüne gitti.

NÜFUS MEMURU POLİSE HABER VERDİ

Kayıtlardan Öztürk'ün arandığını fark eden müdürlükte görevli nüfus memuru, durumu polise bildirdi.

Nüfus müdürlüğüne gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öztürk'ü gözaltına aldı.

Şüpheli Öztürk, dosyasının bulunduğu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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