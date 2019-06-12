15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz 2018'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan eski yüzbaşı Özkan Öztürk, bazı işlerini yaptırmak için Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti.

NÜFUS MEMURU POLİSE HABER VERDİ

Kayıtlardan Öztürk'ün arandığını fark eden müdürlükte görevli nüfus memuru, durumu polise bildirdi.

Nüfus müdürlüğüne gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öztürk'ü gözaltına aldı.

Şüpheli Öztürk, dosyasının bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.