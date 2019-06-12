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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 21:26

Başkanı : Devletimiz kaybettiği canların hesabını soruyor

Başkanı , Twitter hesabından "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığından terörle mücadele mesajı

Başkanı , Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaştığı mesajda, "Son 3 günde;
▪Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili 'lı etkisiz hale getirildi.
▪İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı.
▪Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e ulaştı.Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Altun, "Terör örgütü PKK'nın hain bir saldırıyla 'de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, 'de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak." dedi.

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