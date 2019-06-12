AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İkitelli ve Çorlu'da esnafla bir araya geldi. "Bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bu sırada bir vatandaşın "İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine hemen cevabını verdi:
ALNIMIZ AK
Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdulillah alnımız ak, başımız dik. Ortada bir mağdur var. O da İstanbullu'dur, esnaftır. Bunların hepsinin takipçisiyiz. Buradan söylüyorum 23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.
CHP ADAYININ YAPTIĞI BASİTLİK
Binali Yıldırım, CHP adayı İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Yıldırım, "Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir" dedi.
BAHÇELİ SAHAYA İNİYOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Haziran'dan itibaren "İstanbullu" olacak. Hemşeri dernekleri başkanları ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.
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