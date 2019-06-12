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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:42

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma uzman çavuşlar ile Üçkan'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar ile Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.


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