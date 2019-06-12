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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 09:51

Son dakika haberi: çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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