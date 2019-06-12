Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
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