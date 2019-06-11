Sözde tarafsız Fatih Portakal'dan bomba itiraf

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını moderatörlüğünün FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya 'ya verilmesi sonrası CHP ve yandaşı mecralarda "tarafsız ve dürüst" propagandası yapılmaya başlandı. Olası bir manipülasyon ortamına zemin hazırlayan bu algı operasyonu ile Küçükkaya'ya karşı getirilecek eleştirilerin şimdiden önü kesilmeye çalışılıyor.CHP ve yandaşı mecralar her ne kadar "tarafsızlık ve dürüstlük" algısı yaratmaya çalışsa da FOX TV sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, yaptıkları onca AK Parti düşmanı, manipülatif haberlerle biliniyor. Portakal, son olarak yaptığı paylaşımda da kendisini kastederek "iktidar neden muhalif bir isim ister anlamış değilim" diyerek iktidar karşıtlığını ve taraflılığını bizzat itiraf etmiş oldu!

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Millet İttifakı adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti. O anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Ancak sözde tarafsız olduğu algısı yaratılmaya çalışılan FOX TV, o görüntüleri yayınlanmadı..1 Kasım seçim sonuçlarının AK Parti'nin tek başına iktidarına işaret ettiği anlarda FOX TV'nin seçim programını sunan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın suratlarının asılması, sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girmişti. Portakal ve Küçükkaya, bu hareketleriyle aslında ne denli taraflı ve yanlı olduklarını gözleri önüne sermişti.Fatih Portakal'ın sunucusu olduğu FOX TV, İstanbul'daki yerel seçim sonuçları ile ilgili karar verecek olan YSK üyeleri hakkında "tarafsız değiller" iması yaparak algı oluşturmaya çalışmıştı. YSK'nın tarafsızlığının yeniden seçim kararı vermemesi ile paralel olduğunu ima eden FOX TV, bu şekilde kurul üyeleri üzerinde baskı oluşturmaya çalışmıştı... TAKVİM.COM.TR