Son dakika gelişmesine göre, İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika gelişmesine göre, İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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