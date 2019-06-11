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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 22:11

... - Karayolu nedeniyle ulaşıma kapandı

- Karayolu, meydana gelen nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolundaka toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Son dakika gelişmesine göre, İzmir - Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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