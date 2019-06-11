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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 07:22

merkezli üç ilde 'a şafak operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında üç ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle kent merkezindeki 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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