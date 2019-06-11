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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 02:23

Gece yarısı sınırına asker takviyesi

, sınırına gece yarısı asker takviyesi yapmaya devam ediyor.

Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat!

, sınırına gece yarısı asker takviyesi yapmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklerine ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, 'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı.

Askeri konvoy, yeni açılan Zeytin Dalı 'ndan geçiş yaparak Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gitti.

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