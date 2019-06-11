Garanti Bankası'nın yeni internet sitesi adresi ne oldu, değişti mi? İşte Garanti Bankası'nın yeni internet sitesi adresi. BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası, bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak. Banka bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi. Bugüne kadar www.garanti.com.tr alan adını kullanan Garanti Bankası bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak. BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

YENİ ADRESTE PISHING UYARISI

Google'ın internet tarayıcısı olan Chrome ise bu değişikliği Chrome tarafından Phishing olarak işaretleniyor ve sitenin tehlikeli olabileceği konusunda kullanıcılar uyarılıyor.

Garanti Bankası resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu'nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA'nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve 11 Haziran'dan itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz.

Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sorularınız olursa şubelerimiz ya da 444 0 333 Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz."

GARANTİ BANKASI TARİHİ

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 423 milyar Türk Lirası'nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Garanti 2010 yılından bu yana ana hissedarı BBVA ile yaratılan sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katıyor. Banka, Haziran 2019 tarihinden itibaren faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürüyor.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya'daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

31 Mart 2019 itibarıyla yurt içinde 922 şube, Kıbrıs'ta yedi, Malta'da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Düsseldorf ve Şangay'da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,295 çalışanıyla 16,7 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5,197 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.

Tüm paydaşlarına değer yaratarak sürdürülebilir büyüme sağlamak hedefiyle ilerleyen Garanti BBVA, stratejisini, müşterilerine karşı her zaman "şeffaf", "anlaşılır" ve "sorumlu" bir yaklaşımla, ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek ilkeleri üzerine yapılandırıyor. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı, teknoloji alanındaki kesintisiz yatırımları, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti BBVA'yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor.

Banka'nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti BBVA'nın hakim ortağı, hisselerinin %49.85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)'dır. Hisseleri Türkiye'de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD'de işlem gören Garanti BBVA'nın Borsa İstanbul'daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 31 Mart 2019 itibarıyla %50.07'tür.