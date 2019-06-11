Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21'de canlı yayında bir araya gelecekler. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek ortak yayının moderatörlüğünü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya yapacak.



İsmail Küçükkaya'ya verilen moderatörlük görevi sonrası özellikle CHP ve yandaşı bazı mecralarda Küçükkaya hakkında "tarafsız ve dürüst" algısı yapılarak ortak yayın öncesi olası bir manipülasyonun zemini hazırlandı. CHP ve yandaşları tarafından yapılan bu "tarafsızlık" propagandasıyla, açıkça CHP'yi desteklediği bilinen Küçükkaya'nın canlı yayında taraflı davranması halinde bile "tarafsız ve dürüst" davrandı algısı yaratılmak isteniyor.







AMAÇ PEŞİNEN MASUMLAŞTIRMAK

Her fırsatta alenen İmamoğlu'na desteğini belli etmekten çekinmeyen FOX TV ve sunucusu İsmail Küçükkaya, yaratılan bu "tarafsızlık" algısıyla böylelikle canlı yayında deyimi yerindeyse adeta "at koşturacak" ve Binali Yıldırım'a açıkça saldırabilecek.



İŞTE "TARAFSIZ" ALGISI YARATILMAK İSTENEN KÜÇÜKKAYA VE FOX TV GERÇEĞİ

CHP'liler tarafından peşinen "tarafsızlık algısı yaratılıp canlı yayında kolayca manipülasyon yapabilmesinin yolu yapılan Küçükkaya, aslında hiç de tarafsız değil. İsmail Küçükkaya ve FOX TV, yıllardır AK Parti karşıtı ve CHP yanlısı haberleriyle biliniyor.



CHP'LİLERİN MAKAM ARACIYLA GEZİYOR!

​Fox TV'nin sözde bağımsız ve tarafsız gazetecilerinden olduğunu iddia eden İsmail Küçükkaya CHP'ye ait makam aracına binerken görüntülenmişti.







AK PARTİ'NİN ZAFERİ KARŞISINDA RENGİ DEĞİŞMİŞTİ

1 Kasım seçim sonuçlarının AK Parti'nin tek başına iktidarına işaret ettiği anlarda FOX TV'nin seçim programını sunan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın suratlarının asılması, sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girmişti. Portakal ve Küçükkaya, bu hareketleriyle aslında ne denli taraflı ve yanlı olduklarını gözleri önüne sermişti.







YSK'YA BASKI YAPILMIŞTI

İsmail Küçükkaya'nın sunucusu olduğu FOX TV, İstanbul'daki yerel seçim sonuçları ile ilgili karar verecek olan YSK üyeleri hakkında "tarafsız değiller" iması yaparak algı oluşturmaya çalışmıştı. YSK'nın tarafsızlığının yeniden seçim kararı vermemesi ile paralel olduğunu ima eden FOX TV, bu şekilde kurul üyeleri üzerinde baskı oluşturmaya çalışmıştı..



SANDIKTAKİ HIRSIZLIĞI ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR

Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri ve Fox TV, CHP'nin sandıklarda hırsızlık yaptığı belgelenmesine rağmen bu hırsızlığın üstünü örtüp, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevini yapmasına engel olmaya çalışmıştı. Sandıktaki CHP hırsızlığının tespit edilmesi için AK Parti'nin yaptığı yasal başvuruları engellemeye çalışan Cumhuriyet, Sözcü ve Fox TV gibi CHP yandaşı medya, YSK'yı da usulsüzlükler açığa çıkmasın diye baskı altına almaya çalışmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SKANDALINA ARKA ÇIKTILAR!

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Millet İttifakı adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti. O anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Ancak sözde tarafsız olduğu algısı yaratılmaya çalışılan FOX TV, o görüntüleri yayınlanmadı.







AÇIKÇA TARAFLAR!

CHP ve yandaşı mecralar her ne kadar FOX ve sunucuları için tarafsızlık propaganları yapsa da gerek Küçükkaya, gerekse Portakal yaptıkları tüm açıklamalarla ne kadar taraflı olduklarını gözler önüne seriyor.



Portakal, son olarak söz konusu canlı yayına ilişkin "Birkaç bildik isim aradı İmamoğlu&Yıldırım canlısını "sen mi yöneteceksin, ismin konusuluyor" dedi. "Hayır" dedim. Çünkü; 1- Yönetmek değil, kafamdaki soruyu sormak isterim 2- İktidar tarafı neden muhalif bir isim ister anlamış değilim. Var bunda bir durum..." ifadeleriyle taraflılıklarını adeta itiraf etti.







BİNALİ YILDIRIM MEYDAN OKUDU

Tüm bu taraflı ve yanlı tutumlarına rağmen Yıldırım-İmamoğlu yayınının moderatörlüğünün İsmail Küçükkaya'ya verilmesi, Binali Yıldırım'ın kendine olan güveninin tam olması olarak yorumlandı. Yıldırım'ın, yayın her ne kadar taraflı olursa olsun her türlü soruya tam güvenle cevap vermesi ve rakibi Ekrem İmamoğlu'nun kaçmasına izin vermemesi bekleniyor…



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