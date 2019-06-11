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  • 11.06.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 20:38

'nun 'pasaport' iddiasına yalanlama

Genel Başkanı ’nun pasaportunun iptal edildiği iddiasıyla ilgili Nüfus ve genel Müdürlüğü açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve pasaportunun aktif olduğu ifade edildi.

Karamollaoğlu'nun 'pasaport' yalanı elinde patladı

Genel Başkanı , katıldığı canlı yayında pasaportunun iptal edildiğini öne sürdü. Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" dedi. Karamollaoğlu'nun bu iddiası da da kara propaganda olarak kullanıldı. Fakat olay kısa süre içinde aydınlatıldı. Karamollaoğlu'nun yalanı ortaya çıktı.

KARAMOLLAOĞLU'NA YALANLAMA
Nüfus ve Genel Müdürlüğü, Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği ve yeni pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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