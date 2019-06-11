Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun iptal edildiğini öne sürdü. Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" dedi. Karamollaoğlu'nun bu iddiası sosyal medyada da kara propaganda olarak kullanıldı. Fakat olay kısa süre içinde aydınlatıldı. Karamollaoğlu'nun yalanı ortaya çıktı.

KARAMOLLAOĞLU'NA YALANLAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği ve yeni pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.