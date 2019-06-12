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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 08:43

: 'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

haberine göre Tendürek Dağı'nda terör örgütü 'ya yönelik devam eden larda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Gelişme İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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